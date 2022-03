Un politist a impuscat in picior un barbat

> Acesta, care l-a amenintat pe politist cu un motoferastrau in functiune, a fost arestat preventivUn politist din Vatra Dornei a impuscat in picior un barbat care il ameninta si se indrepta spre el cu un motoferastrau in functiune...Potrivit Parchetului Judecatoriei Vatra Dornei, marti seara, in jurul orei 21:40, in timp ce se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, un lucrator din cadrul Politiei Municipiului Vatra Dornei a fost solicitat sa intervina la un scandal dintr-un imobil ... citeste toata stirea