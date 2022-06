Un proiectil exploziv de calibrul 100 mm, in stare de functionare, a fost gasit de un cetatean in padurea Adancata

Un cetatean a descoperit, duminica, in padurea Adancata, un proiectil exploziv de calibrul 100 de mm, provenind din Al Doilea Razboi Mondial. Proiectilul era in stare de functionare.ISU Suceava a anuntat ca echipa pirotehnica a intervenit pentru asanarea acestui element de munitie. Proiectilul a fost ridicat, transportat si depozitat provizoriu, in vederea distrugerii ulterioare intr-un poligon autorizat.Pirotehnistii ISU Suceava reamintesc principalele masuri care se aplica la descoperirea ... citeste toata stirea