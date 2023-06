Un adolescent in varsta de 17 ani din comuna Ciprian Porumbescu este cercetat penal dupa ce a furat din curte masina tatalui pe care a condus-o pe drumul judetean din comuna pana s-a rasturnat.Potrivit anchetei, sambata dimineata, patrula din cadrul Politiei Municipiului Suceava - Biroul Rutier s-a deplasat in comuna Ciprian Porumbescu unde a constatat ca un autoturism marca Seat Ibiza se afla rasturnat in afara partii carosabile a DJ178 G, in dreptul Bisericii Sfantul Dumitru din localitate, ... citeste toata stirea