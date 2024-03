Un pusti din Marginea a fost prins la volanul masinii fratelui

Un adolescent in varsta de 17 ani, din comuna Marginea, este cercetat penal dupa ce a luat masina fratelui sau si a fost prins in trafic la volan. Duminica, in jurul orei 12:10, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, lucratorii de politie din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Marginea au oprit pentru control un autoturism VW ce se deplasa pe drumul comunal strada Teiului de pe raza comunei Marginea. La volan a fost identificat un adolescent de 17 ani, localnic, care a oprit ... citește toată știrea