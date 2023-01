Un radautean a iesit din bar, a condus beat si a provocat un accident

Un radautean este cercetat penal pentru infractiuni rutiere dupa ce a condus baut masina si a provocat un accident.Duminica, in jurul orei 19:41, un echipaj de politie din cadrul Politiei Municipiului Radauti - Compartimentul Rutier, a fost directionat de personalul de serviciu pe subunitate pe str. Scolii Noi, unde o persoana a sesizat ca a fost implicata intr-o tamponare, iar soferul celuilalt autoturism este sub influenta alcoolului.Potrivit anchetei, un radautean in varsta de 33 de ani ... citeste toata stirea