Un radautean a lovit mai multi trecatori aflati in centrul municipiului

> Barbatul a ajuns in arest > Persoanele agresate pot sa depuna plangere fata de acesta in termen de 90 de zileUn tanar din Radauti a fost retinut de politisti si introdus in arest dupa ce in cursul zilei de marti a lovit mai multi trecatori pe strada Piata Unirii din municipiu, carora le-a adresat si cuvinte jignitoare.Politistii din Radauti au fost sesizati, marti, de un barbat ca a fost lovit cu palma peste fata de un tanar de 29 de ani.Ulterior, in jurul orei 10:00, doi ofiteri din ... citeste toata stirea