Un radautean a murit dupa ce a cazut cu capul de trotuar

Un barbat din Radauti a murit luni seara dupa ce a cazut si s-a lovit cu capul de trotuar.Potrivit datelor din ancheta politistilor, luni, in jurul orei 22:50, un radautean in varsta de 66 de ani mergea, in calitate de pieton, pe langa bicicleta, pe trotuarul de pe strada Stefan cel Mare din Radauti.In momentul in care a ajuns in apropierea locuintei de domiciliu de pe strada Stefan cel Mare, a cazut pe trotuar, lovindu-se in zona capului.Din verificarile efectuate s-a stabilit ca ... citește toată știrea