Un radautean cautat de trei ani a fost arestat in Ucraina, extradat, preluat de politistii suceveni si incarcerat in Penitenciarul Botosani

Un radautean care a fost condamnat in 6 ianuarie 2020 la doi ani si 10 luni inchisoare pentru inselaciune in forma continuata si era urmarit national si international a fost arestat in Ucraina, iar luni a fost extradat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.Lilian Avram zis Giuliano, de 42 de ani din Radauti a fost condamnat in data de 6 ianuarie 2020 de Judecatoria Radauti la o pedeapsa de 2 ani si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de "inselaciune in forma continuata" ... citeste toata stirea