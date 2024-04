Un radautean cercetat penal dupa ce a aruncat cu telecomanda in sotia sa

> Barbatul si-a iesit din pepeni deoarece femeia l-a trezit din somn ca sa repare televizorulUn radautean este cercetat penal pentru "violenta in familie", dupa ce a aruncat cu telecomanda in sotia sa.Potrivit datelor din ancheta politistilor, sambata, la ora 20:32, Politia Radauti a fost sesizata prin 112 de o femeie de 68 de ani din Radauti, cum ca a fost lovita de sot.Cu ocazia cercetarilor efectuate, in interiorul apartamentului lucratorii de politie au identificat apelanta care le-a ... citește toată știrea