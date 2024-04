Un roman a construit cel mai mare terminal de transbordare a cerealelor din Europa. Se afla la Dornesti, la granita cu Ucraina

Milionarul Gruia Stoica, fondatorul Grampet Group, a investit 10 milioane de euro in cel mai mare terminal de transbordare a cerealelor din Europa, construit la Dornesti (Suceava), in apropiere de granita cu Ucraina.Grampet Group a anuntat finalizarea si inceperea testelor pentru terminalul de la Dornesti, la frontiera cu Ucraina."Romania are un rol major in functionarea culoarelor de solidaritate create de tarile membre UE pentru a facilita transportul marfurilor provenite din Ucraina. ... citește toată știrea