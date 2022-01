Un sat intreg sta pe un butoi de pulbere din cauza unui preot. "Poate izbucni o cearta foarte urata"

Un grup de credinciosi dintr-o localitate suceveana i-a sugerat Inaltpreasfintitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, sa-l inlocuiasca pe preotul din sat pe motiv ca aceasta nu ar respecta traditiile locului. Intr-un mesaj transmis Inaltpreasfintitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, satenii se plang ca noul preot al satului nu ar fi de acord sa respecte traditiile locului. Enoriasii au explicat ca in situatia in care un localnic moare la spital sau in strainatate, ... citeste toata stirea