Un singur lucru ramane "aburind" dupa administratia Flutur, invelit in studii de fezabilitate si promisiuni

Presedintele validat al Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Soldan, a criticat, luni, declaratiile de duminica ale liderului PNL Suceava Gheorghe Flutur, care spunea ca lasa un judet dezvoltat, aratand ca, in cele trei mandate de presedinte de CJ, Flutur a dus Suceava intre cele mai sarace judete din tara, iar acum lasa un deficit de 200 de milioane de lei."Gheorghe Flutur continua sa fie tot mai jalnic cu fiecare aparitie pe care o are in mass-media. E disperat si pare sa nu fi inteles ... citește toată știrea