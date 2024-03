Un sofer a adormit la volan si a intrat intr-un autocamion

Trei persoane au fost ranite, sambata dimineata, intr-un accident rutier produs pe DN 17, in zona comunei Poiana Stampei.Potrivit anchetei politistilor, sambata, in jurul orei 6:50, un barbat de 74 de ani, din Botosani, conducea un autoturism pe DN 17, pe raza comunei Poiana Stampei, circuland din directia Vatra Dornei catre Bistrita.Cand a ajuns intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, semnalizata corespunzator, el a adormit la volan, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune ... citește toată știrea