Politia Judeteana Suceava a anuntat, joi, ca un sofer a fost retinut in arest pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit sursei citate, politistii au continuat cercetarile cu privire la un eveniment rutier din data de de 30.07.2023 si in urma probatoriului administrat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni, fata de soferul cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice", s-a ... citeste toata stirea