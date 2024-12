Un sofer a intrat cu masina direct in vitrina unui magazin

Un sofer a intrat sambata seara cu masina in vitrina unui magazin din Suceava.Potrivit ISU Suceava, accidentul a avut loc in zona Egros din municipiul Suceava, unde o masina a intrat in vitrina unui magazin.Soferul masinii, constient si cooperant, a fost monitorizat de echipajul SAJ sosit la fata locului si a refuzat transportul la spital.ISU a intervenit la locul accidentului cu o autospeciala de stingere dotata cu modul pentru descarcerare.Potrivit informatiilor furnizate de ... citește toată știrea