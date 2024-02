In sensul asigurarii sigurantei pietonilor si pentru reducerea accidentelor rutiere, politistii din cadrul Politiei Municipiului Suceava au desfasurat o actiune de amploare in perioada 31.01 - 1.02.2024, pe raza municipiului. Actiunea a avut drept scop combaterea neacordarii prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului si disciplinarea pietonilor.Au fost aplicate 57 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 15.245 de lei, pentru incalcari ale normelor ... citeste toata stirea