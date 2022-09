Un sofer baut a depasit, intrand in masina care venea din fata

> In urma coliziunii, o femeie a fost ranitaO femeie de 43 de ani a fost ranita, joi seara, intr-un accident produs la intrarea in orasul Gura Humorului.Potrivit anchetei politistilor, in jurul orei 20:30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, avand directia de deplasare orasul Gura Humorului catre municipiul Suceava, un tanar de 27 de ani, din comuna Stulpicani, s-a angajat in efectuarea unei depasiri, a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune frontala cu autoturismul ... citeste toata stirea