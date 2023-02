Un sofer baut a fost blocat de politisti dupa o urmarire in noapte pe strazile din Suceava

Un sucevean in varsta de 32 de ani este cercetat penal pentru infractiuni rutiere, el fiind blocat de politie dupa o urmarire.Astfel, in noaptea de miercuri spre joi in jurul orelor 02.55, o patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei de Politie Burdujeni, in timp ce efectua serviciul de patrulare pe raza cartierului Burdujeni, a observat un autoturism marca BMW ce se deplasa din sens opus pe strada Gheorghe Doja si i s-a facut soferului semnalul regulamentar de oprire./* custom css */ . ... citeste toata stirea