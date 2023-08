> In urma accidentului, soferul si un pasager au fost ranitiUn barbat de 42 de ani, din Sucevita, este cercetat penal pentru mai multe infractiuni.Potrivit anchetei, joi, in jurul orei 4:20, barbatul de 42 de ani conducea un autoturism Volkswagen pe DN 17A dinspre Marginea spre Radauti. Cand a ajuns in intersectia cu sens giratoriu cu varianta de ocolire Radauti, a atins cu roata stanga-fata scuarul ce desparte benzile, dinaintea sensului giratoriu, si a pierdut controlul asupra directiei de ... citeste toata stirea