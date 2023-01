Un sofer beat a vrut sa depaseasca o coloana de masini si a produs o tragedie

O femeie de 45 de ani a decedat intr-un accident rutier produs duminica seara in localitatea Vama, dupa ce a efectuat o manevra de mers inapoi cu masina si a fost lovita de o masina condusa de un barbat care consumase alcool."In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca un conducator auto, in persoana unui barbat de 35 de ani, din localitatea Vama, in timp ce se afla angajat in depasirea unei coloane de autovehicule pe sensul de mers Orasu Nou - Negresti-Oas, ar fi intrat ... citeste toata stirea