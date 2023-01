Un sofer blocat in cabina camionului rasturnat in albia unui parau a fost extras rapid de echipele de salvatori ai ISU Suceava

Salvatorii ISU Suceava au actionat, ieri-dimineata, contracronometru, pentru a extrage din cabina unui camion un sofer care era incarcerat si care risca sa intre in soc hipotermic din cauza apei care patrunsese in cabina.Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, maior Alin Galeata, a declarat ca un camion a iesit luni dimineata in afara partii carosabile, pe DN17, pe raza localitatii Valea Putnei, iar soferul a ramas incarcerat.El ne-a informat ca soferul a fost extras din capul tractor al ... citeste toata stirea