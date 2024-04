Un sofer de la Ambulanta a facut AVC in timp ce se afla la volan

Un ambulantier in varsta de 57 de ani, de la substatia de ambulanta Radauti a SAJ Suceava, a facut, sambata, un accident vascular cerebral (AVC) in timp ce se afla la volan, in misiune de salvare, anunta Monitorul de Suceava.Potrivit purtatorului de cuvant al SAJ Suceava, dr. Adriana Morari, ambulantierul a suferit un AVC cu deficit neurologic, dar fara pierderea starii de constienta. "S-a intervenit rapid, ajungand la Suceava, unde este centru regional de stroke", a declarat dr. Morari. ... citește toată știrea