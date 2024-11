Un sofer de ridesharing din Suceava a fost inselat cu 2.400 de lei

> Politistii incearca sa identifice autorul si sa recupereze prejudiciulPolitia Municipiului Suceava a fost sesizata vineri dimineata de un sofer de ridesharing care a reclamat ca a fost victima unei inselaciuni in urma unei curse efectuate in municipiul Suceava, pe data de 10 noiembrie.Potrivit declaratiei, incidentul a avut loc in jurul orei 2:00, cand acesta se afla in serviciu si a lasat un client in apropierea salii de jocuri Max Bet, situata langa restaurantul Latino din Suceava. In ... citește toată știrea