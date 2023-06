Un barbat din Baia este cercetat penal pentru mai multe infractiuni rutiere.Potrivit anchetei politistilor, sambata seara in jurul orei 22:05, in zona unui bar de pe strada General Mlesnista din Baia, un barbat s-a urcat la volanul autoturismului, a condus catre intersectia cu strada Afinilor, unde a patruns pe contrasens si a acrosat un pieton in intersectie, dupa care a acrosat un autovehicul Audi, ce era parcat. Ulterior soferul a parasit locul faptei fara incuviintarea organelor de politie. ... citeste toata stirea