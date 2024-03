Un sofer din Dornesti a fost oprit de politisti folosind dispozitivul cu tepi

"Desi politistii au atras atentia cu privire la riscurile si consecintele in plan juridic dar si personal asociate incalcarii legislatiei rutiere prin neoprirea la semnalul regulamentar, in continuare se inregistreaza situatii in care soferii aleg sa isi puna viata in pericol si, mai mult, sa puna in pericol si viata si siguranta rutiera a celorlalti participanti la trafic" ne-a informat IPJ Suceava.Aflam ca in noaptea de 22/23.03.2024, "prin conlucrare" eficienta, echipajele de ordine ... citește toată știrea