Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Suceava, comisar-sef Ionut Epureanu, a anuntat, miercuri, ca un sofer care a fost surprins de un participant la trafic cand efectua o depasire riscanta a fost amendat si lasat fara permis pe o perioada de 60 zile."In ultimii ani la nivelul IPJ Suceava au fost dispuse in mod constant masuri pentru cresterea fermitatii in ceea ce priveste abordarea situatiilor de risc rutier si comportamentele in trafic care pun in pericol siguranta rutiera. Masurile ... citeste toata stirea