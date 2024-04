Un sofer s-a pus in miscare fara sa se asigure si a intrat intr-un camion

Un barbat a murit, iar o femeie a fost grav ranita, vineri dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe DN 17, la Poiana Stampei.Potrivit anchetei politistilor, vineri, in jurul orei 17:00, un barbat de 88 de ani din comuna Poiana Stampei se afla in autoturismul marca Skoda care era oprit in afara partii carosabile a DN 17.In momentul in care s-a pus in miscare, nu s-a asigurat si a virat stanga pe banda de circulatie aferenta sensului Vatra Dornei catre Bistrita, intrand in coliziune cu ... citește toată știrea