Un sofer sucevean a fost impuscat pentru ca a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor

> In autoutilitara pe care o conducea s-a gasit marfa de contrabanda provenind din UcrainaUn tanar de 25 de ani din judetul Suceava a fost impuscat in noaptea de sambata spre duminica pentru ca a refuzat sa opreasca, la solicitarea politistilor, autoutilitara pe care o conducea.Potrivit Infobt. ro, in jurul orei 24:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Dorohoi - Biroul Rutier, in timp ce se aflau pe strada Lt. Andrei, din municipiul Dorohoi, au efectuat semnal de oprire unui ... citește toată știrea