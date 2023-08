> El le-a luat bani in avans pentru locuinte intr-un blocUn barbat de 37 de ani, din Suceava, a fost plasat, luni, sub control judiciar, pentru 60 de zile, intr-un caz de inselaciune in forma continuata.Potrivit anchetatorilor, barbatul, in perioada august 2018 - iunie 2022, in calitate de administrator al unei firme de constructii, a indus si mentinut in eroare opt persoane, prin asumarea aparenta a unor obligatii contractuale fata de acestea ca, in schimbul unor sume de bani achitate in ... citeste toata stirea