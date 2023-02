Un sucevean a murit in timp ce hranea porumbeii din apropierea blocului

Un sucevean a murit, luni, in parcarea din apropierea blocului in care locuieste, dupa ce a iesit sa hraneasca porumbeii.Politia Suceava a fost sesizata luni dimineata ca, pe o alee din fata Scolii nr. 9, o persoana este cazuta.Barbatul fusese gasit intre autoturismele parcate acolo, in pozitia culcat, cu fata in zapada, fara a prezenta semne vitale.La fata locului s-a deplasat un echipaj de ambulanta care a efectuat manevre de resuscitare a persoanei identificate pe sol. Din cauza ca ... citeste toata stirea