Un sucevean baut a furat o masina si a ajuns cu ea in sant. Politistii l-au depistat cand incerca sa iasa cu autoturismul din nou pe carosabil

Un barbat este cercetat penal pentru mai multe infractiuni.Potrivit cercetarilor politistilor, duminica dimineata in jurul orei 2:30, un echipaj de politie aflat in patrulare pe DN 29 A in apropiere de intrarea in satul Serbanesti din comuna Zvoristea, dinspre sat Poiana, a observat in santul de pe partea stanga a drumului, pe directia Suceava-Dorohoi, un autoturism Volkswagen cu numarul provizoriu, care era indreptat cu fata spre municipiul Suceava, iar conducatorul auto incerca sa iasa cu el ... citeste toata stirea