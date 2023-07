Un barbat in varsta de 36 de ani, din localitatea suceveana Vatra Dornei, a murit, sambata, inecat in lacul Izvorul Muntelui, pe raza localitatii Bistricioara, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 36 de ani, din Vatra Dornei, ar fi intrat in lacul Izvorul Muntelui dupa o minge si nu ar mai fi reusit sa revina la mal", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, inspectorul Ramona ... citeste toata stirea