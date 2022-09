Un sucevean si-a batut sotia care tinea in brate copilul lor de 10 luni

> Barbatul a ajuns in arestul PolitieiUn sucevean in varsta de 37 de ani a fost introdus in arest pentru violenta in familie, dupa ce si-a agresat sotia si a pus in pericol sanatatea propriului copil de doar 10 luni.Potrivit Politiei Judetene Suceava, vineri, in jurul orei 22:30, Politia Orasului Milisauti a fost sesizata prin 112 de catre o tanara de 23 ani din municipiul Suceava cu privire la faptul ca a fost agresata de sotul sau, in incinta unei statii de alimentare cu carburanti de pe ... citeste toata stirea