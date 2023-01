Un tanar a murit intr-un accident

Un tanar a murit, in noaptea de duminica spre luni, intr-un accident rutier care s-a produs in Radauti.Potrivit plutonier Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, un accident rutier s-a produs pe strada 1 Mai din municipiul Radauti: un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile.In urma evenimentului rutier a rezultat o victima, un tanar de 21 de ani, care a fost gasit inconstient, in stop cardio-respirator.Echipa de interventie a executat manevre de resuscitare, care au ramas fara ... citeste toata stirea