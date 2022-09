Un tanar de 21 de ani a fost accidentat mortal in zona unei treceri de pietoni

Un tanar de 21 de ani a fost accidentat mortal, vineri seara, pe bulevardul principal din Suceava.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, comisar-sef Ionut Epureanu, in jurul orei 21:45, pe un bulevard central din municipiul Suceava, intre centru si cartierul Burdujeni, s-a produs un accident rutier mortal soldat cu decesul unui pieton de 21 ani, in proximitatea unei treceri de pietoni.In acest caz s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, ... citeste toata stirea