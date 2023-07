Un tanar de 26 de ani din Gura Humorului a ajuns, joi seara, in Arestul Politiei Judetene Suceava dupa ce a fost prins in flagrant cand fura bunuri din imobilul unui localnic.Potrivit anchetei, politisti din cadrul Compartimentului Investigatii Criminale si Compartimentului Ordine Publica - Politia Orasului Gura Humorului, efectuau, joi dupa amiaza, activitati in cadrul actiunii Blocada, au surprins in flagrant un tanar de 26 de ani, din localitate, in timp ce sustragea bunuri din locuinta ... citeste toata stirea