Un tanar din Republica Moldova, care era urmarit international, retinut la Radauti Prut

Politistii de frontiera din Botosani au retinut un barbat din Republica Moldova care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat, a anuntat purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea.Potrivit sursei citate, barbatul in varsta de 23 de ani s-a prezentat, miercuri, in Punctul de Trecere a Frontierei Radauti Prut cu intentia de a intra in Romania.'In data de ... citeste toata stirea