Un tanar din Suceava s-a spanzurat in baia apartamentului

Un tanar din Suceava s-a spanzurat, miercuri, in baia apartamentului unde locuia.Tanarul, Marius C., de 31 de ani locuia in apartamentul sau ampasat intr-un bloc de pe bulevardul 1 Mai din Suceava si se afla in evidentele cabinetului psihiatric, suferind de depresie si fiind sub medicamentatie.