Un tanar din Suceava, victima unei talharii, a fost retinut dupa ce a incercat sa-i scape pe agresori

Un tanar in varsta de 18 ani, care in urma cu cateva zile a fost victima unei talharii, a ajuns in arestul politiei Suceava pentru "favorizarea faptuitorului". Victima si-a schimbat declaratia, sustinand, de fapt, ca cei doi agresori nu l-ar fi lovit.Baiatul de 18 ani a fost contactat de doi tineri, de 17 si 18 ani, sub pretextul de a le vinde doua perechi de pantaloni. Cei trei au stabilit sa se intalneasca in parcul din zona centrala a municipiului Radauti, acolo unde insa baiatul de 18 ani ... citește toată știrea