Un tanar din Vicovu de Jos a fost retinut de politisti dupa o urmarire dificila, inclusiv peste terenuri agricole

> El era beat, nu are permis si mai fusese condamnat pentru infractiuni rutierePolitistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti s-au confruntat, miercuri seara, cu o situatie dificila pentru retinerea unui tanar de 23 de ani din Vicovu de Jos, care circula cu un autoturism in stare de ebrietate.Un echipaj de politie l-a identificat in trafic pe raza comunei Vicovu de Jos, in jurul orei 19.55, la volanul unui autoturism care rula in sens opus fata de directia de mers a autospecialei ... citeste toata stirea