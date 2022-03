Un adolescent ucrainean a murit duminica dupa-amiaza din cauza leziunilor suferite dupa ce a cazut de pe bicicleta in padurea Zamca.Potrivit verificarilor politistilor suceveni, Andrei Kravet, de 15 ani, cetatean ucrainean, a cazut de pe o bicicleta in timp ce cobora o panta, pe o alee din pamant batatorit, din padurea Zamca, in apropiere de str. Mihail Sadoveanu din Suceava, suferind rani. ... citeste toata stirea