Un taximetrist dezamagit de femei a incercat sa-si dea foc in fata primariei Suceava

Un taximetrist in varsta de 47 de ani s-a stropit sambata cu combustibil, amenintand ca se sinucide, in fata Primariei Suceava, pentru ca este dezamagit de femei.Barbatul aflat in stare de ebrietate a mers in fata sediului Primariei Suceava, s-a stropit cu combustibil si a amenintat ca isi da foc. O persoana a sunat la 112 la ora 8:45, anuntand incidentul."Patrulele de politie deplasate la fata locului au constatat faptul ca un barbat se manifesta agitat, fiind intr-o vizibila stare de ... citește toată știrea