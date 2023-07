Politistii de frontiera suceveni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Suceava, nu au permis intrarea in tara a unui autocamion incarcat cu peste 20 tone deseuri de canepa industriala.Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava, agent-sef de politie, Alina Petraru, miercuri, la ora 15:00, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un ... citeste toata stirea