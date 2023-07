Politistii de frontiera suceveni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Suceava, nu au permis intrarea in tara a unui autocamion incarcat cu peste 20 tone deseuri de canepa industriala.Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava, agent sef de politie, Alina Petraru, miercuri dupa amiaza la ora 15:00, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de intrare in Romania, ... citeste toata stirea