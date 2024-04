Un trotuar numit Dorinta

De treci dealul celor plecati la Domnul, mult nu mai este si, daca nu o faci la dreapta inspre Lisaura, in stanga, cu siguranta ajungi si la Cetatea de Scaun a Moldovei si la Muzeul Satului Bucovinean.Daca mergi pe partea stanga a strazii / drumului (si asa este si corect!) masinile iti vin din fata; deci, le vezi si esti in siguranta. Siguranta mai vine si din atentia ta pe unde pui piciorul. Te orientezi dupa linia alba care delimiteaza carosabilul si mergi in stanga ei. Loc este mai mult ... citește toată știrea