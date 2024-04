Un turc, prins ca avea seria de sasiu modificata

> Un roman cu permisul suspendat a incercat sa iasa din tara la volanul masinii salePolitistii de frontiera suceveni efectueaza cercetari dupa ce au depistat in PTF Siret un cetatean turc care avea seria de sasiu modificata, dar si un roman care conducea masina si voia sa iasa din tara desi are permisul suspendat.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, marti, 23 aprilie a.c., la primele ore ale diminetii, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret s-a prezentat, pentru efectuarea ... citește toată știrea