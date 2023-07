Politia de frontiera Suceava a anuntat, miercuri, ca in continuarea cercetarilor in cazul de marti, cand o femeie cu dubla cetatenie, romano-ucraineana, a fost depistata cu 100.000 de dolari in fata PTF Siret, tot marti, in jurul orei 14:00, s-a prezentat la sediul PTF Siret un cetatean ucrainean care a sustinut ca cei 100.000 de dolari ii apartin.Potrivit purtatorului de cuvant al STPF Suceava, barbatul, in varsta de 50 de ani, avea asupra lui un rucsac in care a declarat ca mai are 400.000 ... citeste toata stirea