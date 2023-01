Un ucrainean a prezentat un document fantezist drept permis de conducere la PTF Vicovu de Sus. El a recunoscut ca l-a cumparat de pe internet

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus efectueaza cercetari in privinta unui cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere care nu este emis de nicio autoritate de stat.Purtatorul de cuvant al STPF Suceava, Alina Petraru, a declarat ca miercuri, la ora 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare in Romania, un cetatean ... citeste toata stirea