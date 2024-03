Un ucrainean cu permisul suspendat de 5 luni, a fost oprit in PTF Vicovu de Sus

Politistii de frontiera suceveni efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu dubla cetatenie, romano-ucraineana, care s-a prezentat la controlul de frontiera conducand un microbuz, desi avea dreptul de a conduce suspendat.Potrivit STPF Suceava, marti, 5 martie a.c., in jurul orei 10:30, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Vicovu de Sus, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un barbat cu dubla cetatenie, romano-ucraineana, in ... citește toată știrea