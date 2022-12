Un ucrainean, depistat in PTF Vicovu de Sus la volanul unui TIR desi nu are permis de conducere corespunzator categoriei

Politistii de frontiera suceveni efectueaza cercetari in cazul unui cetatean ucrainean care a condus un ansamblu rutier avand un permis necorespunzator categoriei.Potrivit STPF Suceava, miercuri, in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un cetatean ucrainean./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2. ... citeste toata stirea